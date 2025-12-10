L’Altro Ispettore 2 si farà la seconda stagione quando esce su Rai 1 se ci sarà ?
L’Altro Ispettore 2 è in fase di conferma, con molti fan interessati a conoscere la data di uscita su Rai 1. La serie, andata in onda a dicembre 2025, ha lasciato un finale aperto che alimenta le aspettative per una seconda stagione. Ecco tutte le informazioni disponibili sul possibile ritorno della fiction con Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro.
Ci sarà L’Altro Ispettore 2 dopo il finale aperto?. L’altro ispettore è una fiction Rai andata in onda a dicembre 2025, con protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Mimmo Dodaro. La serie ha riscosso buoni ascolti e un finale aperto. Critica e pubblico hanno apprezzato la serie, soprattutto per il tema sociale della sicurezza sul lavoro e la sensibilità con cui è stato trattato. Ma il pubblico si sta chiedendo se L’Altro Ispettore 2 si farà? Ecco le ultime notizie sulla seconda stagione. L’Altro Ispettore 2 si farà la seconda stagione?. Al momento L’altro ispettore 2 non è stato ancora confermato ufficialmente dalla Rai. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)
Angelica Tuccini chi è Mimì di L’Altro Ispettore: età e biografia della giovanissima attrice
L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming
La cura dell'altro... che rivoluzione! Alessio Vassallo, protagonista de "L'altro ispettore" su Rai 1, si racconta #RadiocorriereTv https://bit.ly/48KguVz #laltroispettore #AlessioVassallo - facebook.com Vai su Facebook
L’altro ispettore — una fiction che racconta lavoro, sicurezza e dignità Scopri l’approfondimento: avveniredicalabria.it/lanima-di-mott… #LaltroIspettore #Fiction #SicurezzaSulLavoro #Diritti Vai su X
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it