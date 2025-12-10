L’albero di Natale in studio? Non ci sono i soldi per farlo e non posso portare il mio | le parole di Caterina Balivo e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Le festività natalizie spesso portano allegria, ma anche polemiche. In questo articolo si approfondiscono le dichiarazioni di Caterina Balivo riguardo all’assenza dell’albero di Natale in studio e la successiva reazione di Selvaggia Lucarelli, al centro dell’attenzione nel programma “La Volta Buona” su Rai1. Un episodio che ha acceso il dibattito sulle tradizioni e le questioni economiche legate alle decorazioni natalizie.

Anche gli addobbi natalizi possono diventare motivo di polemica. Ne sa qualcosa " La Volta Buona ", il programma in onda nel pomeriggio di Rai1 con la conduzione di Caterina Balivo, finito al centro dell' "Albero di Natale Gate". Nella puntata dell'8 dicembre, giorno che sancisce l'inizio delle feste natalizie, alcuni spettatori hanno notato l'assenza di addobbi natalizi nello studio, in primis dell'albero di Natale. "Oggi è l'Immacolata Concezione e nello studio della Volta Buona non ci sono gli addobbi natalizi. Caterina Balivo, ribellati", ha scritto un utente su X. " Pare non ci siano soldi per farlo né posso portare il mio ", la replica immediata della conduttrice.