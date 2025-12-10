L'albero di Natale di Alessia Marcuzzi | sceglie la tradizione con decorazioni in tessuto e fiocco

Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social il suo albero di Natale, caratterizzato da un design classico e raffinato. Decorato principalmente con tessuto rosso e un fiocco, l’allestimento rappresenta un omaggio alla tradizione natalizia, con un’eleganza senza tempo che rispecchia il suo stile.

Alessia Marcuzzi ha mostrato sui social a fan e follower il suo albero di Natale: è un inno alla tradizione, un allestimento classico col rosso protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bari: il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato, quartiere San Paolo

Ospedale Livorno, a Pediatria un albero di Natale decorato con i pensieri dei piccoli pazienti

Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

Il villaggio di Natale in piazzetta Reale a Torino, e l'albero di Natale a Palazzo Civico.

Natale 2025, l'accensione dell'albero a Piazza del Popolo

