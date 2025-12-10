L’AI di Perplexity inventa notizie false e le attribuisce al New York Times | la causa da milioni di dollari in tribunale

10 dic 2025

Un nuovo episodio nella lotta tra editoria tradizionale e intelligenza artificiale si svolge con una causa da milioni di dollari. Perplexity, un'AI, ha generato notizie false attribuite al New York Times, scatenando un contenzioso che potrebbe avere ripercussioni significative nel settore.

La battaglia legale tra editoria tradizionale e intelligenza artificiale si arricchisce di un nuovo capitolo esplosivo. Il New York Times ha trascinato in tribunale Perplexity AI, la startup californiana che sta ridefinendo il concetto di motore di ricerca attraverso l’intelligenza artificiale generativa. L’accusa è pesante quanto inequivocabile: utilizzo illecito di milioni di articoli protetti da copyright per alimentare i propri algoritmi, creazione di contenuti inventati basati su allucinazioni dell’AI e, soprattutto, attribuzione di queste informazioni false al prestigioso quotidiano statunitense. 🔗 Leggi su Screenworld.it

