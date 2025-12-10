L’aggressore delle donne evade dall’ospedale e fa perdere le sue tracce Rintracciato dopo ore

Un uomo ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Prato è evaso e ha fatto perdere le sue tracce. Dopo ore di ricerca, è stato rintracciato nel pomeriggio di oggi. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della fuga.

Prato, 10 dicembre 2025 – E’ riuscito a scappare dal reparto di psichiatria dell’ospedale dove era stato ricoverato sabato sera su disposizione del gip di Prato. Non si sa bene come ci sia riuscito visto che le porte della psichiatria dovrebbero essere chiuse, fatto sta che per un pomeriggio intero ha fatto perdere le proprie tracce facendo scattare una frenetica caccia all’uomo. Si tratta del marocchino di 20 anni, regolare in Italia, bloccato dalla polizia sabato nel tardo pomeriggio dopo che aveva aggredito con un coccio di bottiglia e ferito sul volto una donna pratese di 30 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, il marocchino sarebbe responsabile di almeno altre sei aggressioni ai danni di altrettante donne, tutte avvenute nel centro storico della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aggressore delle donne evade dall’ospedale e fa perdere le sue tracce. Rintracciato dopo ore

