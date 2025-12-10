L' aggettivo giusto per le forcaiole
Durante un episodio di contestazione, Brigitte Macron ha rivolto parole dure a un gruppo di femministe, evidenziando un momento di schiettezza e franchezza. L'interazione ha suscitato discussioni sul linguaggio e sui modi di esprimersi in situazioni di tensione pubblica. Un episodio che ha attirato l'attenzione sui limiti e le responsabilità nei confronti di chi manifesta dissenso.
Finalmente qualcuno gliel'ha gridato in faccia. Era ora. Brigitte Macron, "premier dame" francese, ha detto a un gruppo di femministe indiavolate, che contestavano e ingiuriavano un attore, quello che è giusto dire a queste persone: "brutte stronze". Infischiandosene del "politicamente corretto" e ispirandosi al "ragionevolmente giusto". È successo in uno dei Music Hall più famosi del mondo, le Folies Bergère, a Parigi. Luogo di culto, splendente dai tempi della Belle Époque. Che ha ospitato personaggi del calibro di Maurice Chevalier, Jean Gabin, Charlie Chaplin, e che era frequentato da grandi artisti come Monet e Toulouse Lautrec.
