L’Agenzia delle Entrate cambia sede comuni Prenestini in rivolta

Frosinonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1º marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate trasferirà le sue sede territoriali di Palestrina e Frascati a una nuova sede unica a Monte Porzio Catone, suscitando reazioni tra i comuni Prenestini. La decisione rappresenta un cambiamento importante per l'amministrazione locale e i cittadini delle zone interessate.

Dal 1 marzo 2026 Agenzia delle Entrate chiuderà gli uffici territoriali di Palestrina e Frascati per aprire una sede unica sul territorio di Monte Porzio Catone. Una scelta del Ministero delle Economie e Finanze che si pone l’obiettivo di “conseguire un sensibile risparmio sui costi di gestione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

