Lagarde | Economia Ue meglio del previsto

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha annunciato che l'economia dell'area euro si sta dimostrando più resiliente del previsto, con un'inflazione stabile al 2%. Questi segnali positivi potrebbero portare a un miglioramento delle previsioni economiche già a dicembre, rafforzando la fiducia nel riallineamento delle politiche monetarie.

13.00 "Ben posizionati con inflazione al 2%, l'economia area euro va meglio di quanto si temesse e con la Bce che potrebbe migliorare le previsioni a dicembre". Così Christine Lagarde,presidente della Banca centrale europea sui tassi d'interesse. Parlando, a un evento del Financial Times, anche di dazi tra Paesi Ue: "Sono l'equivalente di un dazio del 110% sui servizi e del 60% sui beni". Sul prestito Ue a Kiev: "Fa leva sugli asset russi congelati in Europa, ma non rimuove il titolo di proprietà russo". Per la Difesa, "sì agli Eurobond". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it