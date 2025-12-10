Lagarde | Economia Ue meglio del previsto
La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha annunciato che l'economia dell'area euro si sta dimostrando più resiliente del previsto, con un'inflazione stabile al 2%. Questi segnali positivi potrebbero portare a un miglioramento delle previsioni economiche già a dicembre, rafforzando la fiducia nel riallineamento delle politiche monetarie.
13.00 "Ben posizionati con inflazione al 2%, l'economia area euro va meglio di quanto si temesse e con la Bce che potrebbe migliorare le previsioni a dicembre". Così Christine Lagarde,presidente della Banca centrale europea sui tassi d'interesse. Parlando, a un evento del Financial Times, anche di dazi tra Paesi Ue: "Sono l'equivalente di un dazio del 110% sui servizi e del 60% sui beni". Sul prestito Ue a Kiev: "Fa leva sugli asset russi congelati in Europa, ma non rimuove il titolo di proprietà russo". Per la Difesa, "sì agli Eurobond". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
? Riserve aureee in Manovra, il ministro dell’Economia scrive all’Eurotower e vedrà Lagarde per chiarire la misura. Ma è stallo sulle risorse aggiuntive per il comparto sicurezza, la protesta dei sindacati Leggi l'articolo #BCE - facebook.com Vai su Facebook
"Lagarde until:2022-02-4_01_JST" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bce: Lagarde, economia meglio del previsto, sospetto che alzeremo proiezioni - Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a un evento ... Segnala borsaitaliana.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it