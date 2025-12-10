L’aeroporto di Agrigento un sogno che prende quota | Pendolino fa il bilancio dei primi mesi alla guida del Libero consorzio
L'aeroporto di Agrigento, simbolo di crescita e speranza, riprende vita sotto la guida di Giuseppe Pendolino, presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento. Dopo dieci anni di gestione senza guida politica, i primi mesi di amministrazione segnano un nuovo inizio, con obiettivi di sviluppo e rilancio del territorio. Ecco il bilancio di questa fase di rinnovamento.
Giuseppe Pendolino, dallo scorso aprile presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, traccia un primo bilancio dei mesi alla guida dell’ente tornato dopo dieci anni ad avere una guida politica con elezioni di secondo livello. "Viabilità, edilizia scolastica, turismo e ambiente sono i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Soldi non dichiarati, trovati 526 mila euro all’aeroporto di Palermo Alcuni viaggiatori hanno tentato di evitare i controlli nascondendo le banconote nella fodera delle valigie o all'interno degli indumenti... - facebook.com Vai su Facebook
Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro" tgcom24.mediaset.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it