L’aereo atterra d’emergenza in autostrada e colpisce una vettura | il pilota e l’automobilista incredibilmente illesi Le immagini dello schianto
Lo scorso 8 dicembre, lungo l’Interstate-95 di Merrit Island, Florida, un aereo di piccole dimensioni ha effettuato un atterraggio d’emergenza che ha coinvolto una vettura. Nonostante la scena apparisse potenzialmente drammatica, pilota e automobilista sono usciti illesi, grazie alla prontezza e alla fortuna. Di seguito i dettagli dell’incidente e le immagini dello schianto.
Alle ore 17:45 dello scorso lunedì 8 dicembre, lungo l’Interstate-95 di Merrit Island, in Florida, un aeroplano di piccole dimensioni ha effettuato un atterraggio d’emergenza colpendo una vettura. Le immagini dell’impatto sono stati ripresi da una dashcam di un’automobile che viaggiava dietro a quella coinvolta nell’incidente. Secondo le prime informazioni, il pilota, un 27enne, avrebbe segnalato alla torre di controllo un guasto. Nel tentativo di non schiantarsi violentemente a terra, il ragazzo sul Beechcraft 55, sul quale volava anche un passeggero, ha optato per l’atterraggio d’emergenza sull’Interstate-95. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
