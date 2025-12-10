Laceno d’Oro 50 trionfa il film di Žilnik | tutti i premi del festival fondato da Pasolini

La 50ª edizione del Laceno d’Oro International Film Festival di Avellino si è conclusa, celebrando il talento cinematografico internazionale. Il festival, fondato da Pier Paolo Pasolini, ha visto trionfare il film di Žilnik, che ha conquistato i premi principali, sottolineando ancora una volta l’importanza dell’evento nel panorama cinematografico mondiale.

Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la 50ª edizione del Laceno d'Oro International Film Festival di Avellino. Otto giorni di cinema ad alto tasso autoriale, con due Premi alla carriera "Laceno d'Oro" assegnati a Víctor Erice e Leos Carax, e il Premio d'Onore "Pier Paolo Pasolini" conferito ad Andrei Ujic?, anche presidente della giuria internazionale lungometraggi. Ai tre registi sono state dedicate tre retrospettive e tutti hanno tenuto una masterclass per raccontare poetiche, visioni e ossessioni cinematografiche. Una quarta retrospettiva, in collaborazione con Iwonderfull Prime Video Channel, è stata dedicata alla casa di produzione finlandese It's Alive Films di Jani Pösö e Teemu Nikki, nota per lo sguardo irriverente e fuori formato.