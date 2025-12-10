Lacedonia Michele Placido protagonista della XIV Stagione Teatrale

Prosegue a Lacedonia la XIV Stagione Teatrale con il terzo spettacolo in abbonamento, che vedrà protagonista Michele Placido nel recital da lui stesso scritto e interpretato. L'appuntamento è in programma per sabato 27 dicembre 2026, alle ore 21.00, in Largo M. Bianchi.Lo spettacolo propone un.

A Lacedonia il Natale non è solo una festa… è un abbraccio di comunità. Sabato 6 dicembre, alle 18:30, Piazza De Sanctis si trasformerà in un Villaggio di Natale fatto di luci, sorrisi e piccoli momenti da condividere. ? L'Albero di Comunità e la pista di p

Placido, 'racconto la famiglia di Pirandello e i suoi segreti' - È Michele Placido il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24. Secondo ansa.it