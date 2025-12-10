' Laboratorio di strada' a Piazza Università

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laboratorio di strada” – Dipingi il tuo giocattolo di legn. Un angolo creativo dove i bambini possono scegliere un giocattolo di legno, indossare il grembiule e liberare la fantasia con colori e pennelli. Un momento speciale da vivere insieme a mamma, papà o ai nonni: divertiti a personalizzare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica