L’abete sembra prendere fuoco poi la magia | la surreale accensione delle candele sull’albero di Natale – Video

Una prima candela viene accesa. Poi il fuoco, con una precisione millimetrica, “viaggia” di candela in candela tramite un sistema di corde. È l’incredibile sistema utilizzato per illuminare, tramite candele, un albero di Natale di una chiesa svizzera. La clip ha fatto il g iro del web, non solo per la curiosa modalità di accensione dell’albero, ma anche per la bellezza quasi incantata del simbolo natalizio. In determinate zone del Paese, infatti, specialmente nelle regioni in lingua tedesca, è ancora uso comune decorare l’albero di Natale con vere candele, come si faceva un tempo. La tradizione, nonostante il pericolo fiamme libere, è stata portata avanti nei secoli eppure continua a stupire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it