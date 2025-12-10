La Volta Buona pagelle del 10 dicembre | Iginio Massari meglio dell’imitazione 8 la solita polemica su Sanremo 4

Nell'ultima puntata de La Volta Buona, tra discussioni sul riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio UNESCO e la vittoria di Napoli come città gastronomica, Caterina Balivo affronta temi legati a cibo, diete e polemiche. Intanto, le pagelle del 10 dicembre valutano figure come Iginio Massari e le questioni di attualità, tra cui la controversia sul Festival di Sanremo.

Mentre la cucina italiana diventa ufficialmente Patrimonio UNESCO e Napoli viene nominata città in cui si mangia meglio al mondo, Caterina Balivo coglie la palla al balzo per parlare (ancora) di cibo, diete e varie ed eventuali nel salotto de La Volta Buona. Stavolta, però, ad arginare il professor Calabresi, ormai presenza fissa nel programma, ci ha pensato lui, il re dei pasticceri: Iginio Massari. Quando la realtà supera l’imitazione, potremmo dire. A stemperare l’atmosfera in studio – in cui tra fritture light e pandori chetogenici veniva voglia di urlare “Non toccateci (almeno) il Natale!” -, anche la grande Maria Di Biase, sempre con la battuta pronta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 10 dicembre: Iginio Massari meglio dell’imitazione (8), la solita polemica su Sanremo (4)

La Volta Buona, pagelle del 10 dicembre: Iginio Massari meglio dell’imitazione (8), la solita polemica su Sanremo (4) - Dal ricordo di Sandro Giacobbe alla tradizione culinaria italiana, fino alla solita polemica su Sanremo: le pagelle de La Volta Buona (secondo noi) ... Segnala dilei.it

La Volta buona, scivolone di Peppone: urla in diretta contro un tecnico. Caterina Balivo reagisce così - Una puntata movimentata che ha visto a La volta buona, nello stesso pomeriggio, prima l’imprevisto tecnico che ha fatto perdere la pazienza a Peppone e poi il durissimo intervento di Rossella Erra. Scrive libero.it

Oramai è diventato un caso. Perché nello studio de La volta Buona non ci sono gli addobbi natalizi? Caterina Balivo parlato di mancanza di soldi, ma Fanpage.it ha appreso che la verità è ben diversa Vai su Facebook

Niente albero di #Natale nel programma Rai La Volta Buona. #CaterinaBalivo: "Non ci sono soldi" Vai su X