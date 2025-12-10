La Voiture Noire di Bugatti unica al mondo

La Bugatti La Voiture Noire è un'opera d'arte su quattro ruote, simbolo di esclusività e raffinatezza. Realizzata in un unico esemplare, questa vettura unisce prestazioni straordinarie a un design sofisticato, incarnando il massimo del lusso automobilistico. Un capolavoro che rappresenta l'eccellenza e l'innovazione del marchio francese.

La Bugatti La Voiture Noire è un'autovettura sportiva di lusso prodotta in un solo esemplare dalla casa automobilistica francese Bugatti. Presentata in anteprima mondiale al salone di Ginevra 2019 come l'automobile più costosa al mondo il suo prezzo a listino era di 11 milioni di euro, tasse escluse. È stata realizzata per celebrare i 110 anni dalla fondazione del marchio, avvenuta nel 1909 ad opera di Ettore Bugatti. Per decisione della casa automobilistica l'identità dell'acquirente è rimasta segreta, si sa solo che la supercar è stata avvistata circolare a Zurigo con targa svizzera del Canton Zugo.

