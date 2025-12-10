La vincente se la vedrà in semifinale il 14 gennaio contro chi prevarrà tra Mezzolara e Massa Lombarda In Coppa con il Pietracuta sabato 20 a Sant’Arcangelo
La Spal si appresta a chiudere il girone di andata dell’Eccellenza con la trasferta di Faenza, domenica prossima. Nel frattempo, si prepara alla semifinale di Coppa contro il vincente tra Mezzolara e Massa Lombarda, in programma il 14 gennaio, mentre sabato 20 affronterà il Pietracuta a Sant’Arcangelo.
Domenica prossima la Spal chiuderà il girone di andata del campionato di Eccellenza con la trasferta di Faenza, ma come è noto quella non sarà l’ultima gara dell’anno solare per Iglio e compagni. I biancazzurri infatti sono ancora in corsa in Coppa Italia, il cui calendario prevede le partite dei quarti di finale nel weekend che precede il Natale. La squadra di Di Benedetto da una settimana conosce il proprio avversario, il Pietracuta che agli ottavi di finale ha sconfitto l’Osteria Grande con un netto 3-0. Il club di via Copparo sapeva già di dover giocare la gara (unica, a eliminazione diretta) in trasferta, ma non erano state comunicate ufficialmente né la data né la sede dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
