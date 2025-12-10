La Ue apre un’istruttoria su Google | Uso sleale dei contenuti editoriali
La Commissione Europea ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google per presunto uso sleale dei contenuti editoriali. Dopo le recenti contestazioni a Elon Musk e alle altre big tech, Bruxelles intensifica il suo scrutinio sulle pratiche delle aziende tecnologiche americane, evidenziando l'attenzione crescente verso il rispetto delle regole nel settore digitale.
Dopo Mister X, all’anagrafe Elon Musk, tocca a Google: ancora le big tech americane nel mirino di Bruxelles. E, questa volta, a mettere in allarme la Commissione sono i risultati delle ricerche effettuate sul motore di ricerca di Mountain View: da qualche mese a questa parte non si limitano a un elenco di link, ma presentano una vera e propria "risposta" testuale, con la possibilità, certo, di ulteriori approfondimenti ma restando sempre inchiodati nella schermata iniziale e senza mai "atterrare" nel sito che, magari, è la fonte delle informazioni. Una rivoluzione dovuta all’integrazione dell’ intelligenza artificiale generativa (in pratica quella capace di generare una risposta digitale partendo da una semplice domanda) nel motore di ricerca più utilizzato al mondo e che ha spinto l’ Antitrust europea ad aprire un’istruttoria per concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La Ue apre un'istruttoria su Google: "Uso sleale dei contenuti editoriali" - L'Antitrust europea indaga sui servizi di intelligenza artificiale: rischio di abuso di posizione dominante.
