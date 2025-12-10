la ue alza gli stipendi di nuovo bonus anche per la von der leyen

L'Unione Europea conferma la sua decisione di aumentare gli stipendi dei propri funzionari, includendo anche bonus per la presidente von der Leyen. Mentre le questioni politiche e i dossier principali dividono gli Stati membri, sulla questione salariale si mostra unita, riflettendo un impegno condiviso verso miglioramenti nelle condizioni di lavoro dei suoi rappresentanti.

Se sui principali dossier appare divisa, l' Ue sembra piuttosto unita quando si tratta di alzare gli stipendi. O almeno questo è quello che emerge dalle informazioni riportate dalla Bild, che ha posto l'accento sugli aumenti salariali riconosciuti ai dipendenti delle istituzioni europee. Entrando nel dettaglio, i funzionari hanno ricevuto otto incrementi retributivi nell'arco degli ultimi tre anni. Il giornale tedesco ha messo in luce che l'adeguamento più recente prevede un incremento del 3 per cento con effetto retroattivo dal 1° luglio, misura che coinvolge circa 67 mila persone, compresi i pensionati.