La tradizione sul Sentierone ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video

Ogni anno, il Sentierone di Bergamo si anima con le bancarelle di Santa Lucia, un appuntamento tradizionale molto atteso dai cittadini. Le viuzze del centro si riempiono di luci, colori e profumi, creando un’atmosfera magica che accompagna la festa fino alla notte del 12 dicembre.

LA FESTA. Una tappa fissa per i bergamaschi: le storiche bancarelle che colorano il centro di Bergamo fino alla notte del 12 dicembre. All’insegna di dolci ed idee regalo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video

La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video - Bergamo si prepara al rush finale in vista dell’ arrivo di Santa Lucia e il centro torna a riempirsi di famiglie e curiosi. Segnala ecodibergamo.it

In piazza Bra e via Roma arrivano 190 bancarelle di Santa Lucia: attenzione alle modifiche alla viabilità - In piazza Bra e via Roma, in centro a Verona, arrivano 190 bancarelle di Santa Lucia: ecco come cambia la viabilità. veronaoggi.it scrive

L'accensione delle luci sul Sentierino, il viale alberato del Sentierone nel centro piacentiniano, che si arricchisce di nuovi fili luminosi tridimensionali progettati per amplificare la diffusione della luce e rendere l'atmosfera cittadina ancora più calda e accoglient Vai su Facebook