La tradizione sul Sentierone ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video

Ecodibergamo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, il Sentierone di Bergamo si anima con le bancarelle di Santa Lucia, un appuntamento tradizionale molto atteso dai cittadini. Le viuzze del centro si riempiono di luci, colori e profumi, creando un’atmosfera magica che accompagna la festa fino alla notte del 12 dicembre.

LA FESTA. Una tappa fissa per i bergamaschi: le storiche bancarelle che colorano il centro di Bergamo fino alla notte del 12 dicembre. All’insegna di dolci ed idee regalo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la tradizione sul sentierone ecco le bancarelle di santa lucia foto e video

© Ecodibergamo.it - La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video

tradizione sentierone bancarelle santaLa tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video - Bergamo si prepara al rush finale in vista dell’ arrivo di Santa Lucia e il centro torna a riempirsi di famiglie e curiosi. Segnala ecodibergamo.it

In piazza Bra e via Roma arrivano 190 bancarelle di Santa Lucia: attenzione alle modifiche alla viabilità - In piazza Bra e via Roma, in centro a Verona, arrivano 190 bancarelle di Santa Lucia: ecco come cambia la viabilità. veronaoggi.it scrive