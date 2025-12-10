La tosse forte può causare un distacco amniocoriale?
La tosse forte può generare pressione sulla zona addominale, suscitando preoccupazioni riguardo a possibili complicazioni come il distacco amniocoriale o della placenta. In questo articolo, esploreremo le relazioni tra tosse intensa e rischi per la gravidanza, offrendo informazioni utili per chi mostra sintomi come la sensazione di tiramento addominale durante episodi di tosse.
Salve dottore, vorrei sapere se la tosse forte può provocare un distacco amniocoriale o di placenta? Quando tossisco mi sento infatti tirare molto la pancia. Ora sono a 9 settimane. La ringrazio
