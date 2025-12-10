La tosse forte può causare un distacco amniocoriale?

Zazoom 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tosse forte può causare fastidi alla zona addominale e al ventre, ma è importante capire se può influire sulla gravidanza. In particolare, molte donne si chiedono se la tosse intensa possa provocare un distacco amniocoriale o di placenta, causando sensazioni di tensione addominale. Vediamo cosa dice la letteratura medica in merito.

la tosse forte pu242 causare un distacco amniocoriale

© Gravidanzaonline.it - “La tosse forte può causare un distacco amniocoriale?”

Salve dottore, vorrei sapere se la tosse forte può provocare un distacco amniocoriale o di placenta? Quando tossisco mi sento infatti tirare molto la pancia. Ora sono a 9 settimane. La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it