La top 15 delle imprese di Sorrento e dintorni | la classifica dei fatturati milionari

Napolitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la classifica delle 15 imprese più importanti di Sorrento e dintorni, con i loro fatturati milionari. La Penisola Sorrentina, famosa per il turismo di alto livello, ospita anche aziende di successo che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo economico del territorio, andando oltre l’immagine di località esclusivamente alberghiera.

La penisola sorrentina è uno dei poli turistici più riconoscibili d’Italia, ma i numeri della sua economia raccontano di luoghi che non puntano soltanto ad alberghi di lusso. L’asse Sorrento-Piano di Sorrento concentra nel proprio territorio una serie di imprese che superano, da sole, i 70. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

