La titolare va in pensione dopo oltre 40 anni chiude la storia tabaccheria

Dopo oltre quattro decenni di attività, Patrizia Marconi si prepara a chiudere la sua tabaccheria-cartoleria a Villa di Gargnano, segnando la fine di una lunga storia commerciale. La serranda si abbasserà a breve, lasciando un vuoto nel cuore della frazione e segnando un importante cambiamento per la comunità locale.

Un'altra serranda si abbasserà a breve nella frazione Villa di Gargnano: quella della tabaccheria-cartoleria di Patrizia Marconi, affacciata sulla Statale 45bis. Dopo oltre 40 anni al timone dell'attività, per la titolare è arrivato il momento della pensione: alla fine della settimana la porta si.

