La testimonianza di Raissa Skorkina | Fidanzata con Berlusconi per 4 anni facevo la casalinga perché era geloso

Raissa Skorkina, modella e ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ha condiviso la sua esperienza di quattro anni accanto all'ex premier, rivelando dettagli sulla sua vita privata e sulla gelosia di Berlusconi. La testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento legale che coinvolge anche Giovanna Rigato, accusata di tentata estorsione nei confronti di Berlusconi.

La modella Raissa Skorkina ha testimoniato sul presunto tentativo di estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi da parte dell'ex gieffina Giovanna Rigato: avrebbe preteso un milione di euro per tacere sulle "cene eleganti" di Arcore.

La testimonianza della modella russa è arrivata nell'ambito del processo che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello

"Berlusconi? Siamo stati insieme 4 anni, facevo la fidanzata-casalinga perché era geloso": la 'verità' di Raissa Skorkina - La "papi girl" è stata convocata nel processo che vede la ex concorrente del Grande Fratello imputata per aver chiesto 1 milione di euro al Cavaliere in cambio del suo silenzio su quel che accadeva al ...