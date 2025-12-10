La telefonata di Starmer Merz e Macron a Trump per fare progressi sull' Ucraina

Un'ampia telefonata tra Starmer, Merz, Macron e Trump si è concentrata sulla questione ucraina, con l'obiettivo di promuovere progressi nei negoziati e accelerare la fine del conflitto. In circa quaranta minuti, i leader hanno discusso strategie e possibili soluzioni per favorire una risoluzione diplomatica della crisi.

Quaranta minuti di conversazione per provare a far avanzare un negoziato che, almeno nelle intenzioni di Washington, dovrebbe portare rapidamente alla fine della guerra. Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz hanno riferito di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente Usa. 🔗 Leggi su Today.it

