La telefonata di Starmer Merz e Macron a Trump per fare progressi sull' Ucraina

Un'ampia telefonata tra Starmer, Merz, Macron e Trump si è concentrata sulla questione ucraina, con l'obiettivo di promuovere progressi nei negoziati e accelerare la fine del conflitto. In circa quaranta minuti, i leader hanno discusso strategie e possibili soluzioni per favorire una risoluzione diplomatica della crisi.

