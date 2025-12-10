La super proposta della Paramount per acquisire la Warner Bros
Una guerra azionista si accende nel settore cinematografico tra Paramount e Warner Bros, con tensioni crescenti sulla possibile acquisizione. David Ellison critica l’offerta di Netflix da 82,7 miliardi di dollari, definendola inferiore, mentre annuncia una coalizione di investitori pronti a offrire altri 18 miliardi in contanti per rafforzare la propria posizione.
Cosa sta succedendo tra i teloni della casa di produzione Warner Bros? Una guerra azionista. David Ellison definisce il valore dell’accordo da 82,7 miliardi di dollari di Netflix una “proposta inferiore” e comunica agli azionisti della Warner che la sua coalizione, che includerebbe fondi sovrani mediorientali, promette altri 18 miliardi di dollari in contanti. Un’offerta da capogiro che potrebbe incrinare i precedenti accordi tra Netflix e la Warner e sedare il malcontento del pubblico, sempre più minacciato da una proposta che cambierebbe per sempre il cinema. La fragilità della Warner Bros. Come siamo arrivati a questo? Faccimo un passo indietro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
