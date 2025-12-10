La sua umanità è l’umanità di tutti noi | si arrabbia agisce d’impulso sbaglia fraintende piange ride si addormenta soffre gioisce e si lascia commuovere proprio come facciamo noi
A pochi mesi da Il sogno, Roberto Benigni torna in tv con Pietro, un monologo che esplora l'umanità in tutte le sue sfumature. Un racconto intimo e coinvolgente che mette in scena le emozioni universali di fragilità, gioia e rabbia, riflettendo sulla condizione umana attraverso la sua interpretazione appassionata.
A pochi mesi di distanza da Il sogno, Roberto Benigni torna stasera 10 dicembre alle 21.45 su Rai 1 e RaiPlay con un nuovo spettacolo in forma di monologo: Pietro, un uomo nel vento. Show per la prima volta in diretta dal cuore di Città del Vaticano. Pietro è scritto da Roberto Benigni con Michele Ballerin, Chiara Mercuri e Stefano Andreoli ( domani 11 dicembre esce anche il libro – Einaudi – con il testo integrale e altre cose che per ragioni di tempo non sono state incluse nel monologo). Roberto Benigni, monologo da brividi su Rai 1: «Bisogna essere orgogliosi di essere europei» X Leggi anche › Roberto Benigni padrone di Rai 1 con “Il Sogno”: ma di cosa parla questo show tutto suo? Roberto Benigni Pietro, un uomo nel vento stasera 10 dicembre su Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Anche questo weekend puoi visitare la mostra fotografica "Speranza e dignità - La nostra umanità"! Al CEA MEP Museo Media Piavedi Fontigo (Sernaglia della Battaglia) ti aspetta un viaggio visivo attraverso lo sguardo di 26 fotografi amatori, che affro - facebook.com Vai su Facebook
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com