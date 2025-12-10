La sua umanità è l’umanità di tutti noi | si arrabbia agisce d’impulso sbaglia fraintende piange ride si addormenta soffre gioisce e si lascia commuovere proprio come facciamo noi

A pochi mesi da Il sogno, Roberto Benigni torna in tv con Pietro, un monologo che esplora l'umanità in tutte le sue sfumature. Un racconto intimo e coinvolgente che mette in scena le emozioni universali di fragilità, gioia e rabbia, riflettendo sulla condizione umana attraverso la sua interpretazione appassionata.

A pochi mesi di distanza da Il sogno, Roberto Benigni torna stasera 10 dicembre alle 21.45 su Rai 1 e RaiPlay con un nuovo spettacolo in forma di monologo: Pietro, un uomo nel vento. Show per la prima volta in diretta dal cuore di Città del Vaticano. Pietro è scritto da Roberto Benigni con Michele Ballerin, Chiara Mercuri e Stefano Andreoli ( domani 11 dicembre esce anche il libro – Einaudi – con il testo integrale e altre cose che per ragioni di tempo non sono state incluse nel monologo).