La strana morte di Diana Canevarolo a pochi passi da casa | la ferita alla testa le tracce di sangue e la porta lasciata aperta

Il mistero avvolge la morte di Diana Canevarolo, trovata davanti alla sua abitazione di Torri di Quartesolo con una ferita alla testa e tracce di sangue. La donna di 49 anni è deceduta poco dopo in ospedale. La scena del crimine e i dettagli raccolti non chiariscono ancora le cause di questa tragica scomparsa.

È un rebus ancora senza soluzione il caso di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue, con una ferita alla testa, davanti alla sua casa a Torri di Quartesolo (Vicenza) e morta nelle scorse ore all'ospedale di Vicenza. Il procuratore capoLino Giorgio Bruno lascia aperte.

Il giallo della morte di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, il figlio e il compagno: «Viviamo un incubo, è stata uccisa» - Vicenza, il figlio diciottenne: «L'unica pista sono i ladri che mamma aveva visto in cortile qualche giorno prima»