La storia di Michelle Causo – La ragazza ritrovata in un carrello | incontro con l’autrice a Vitulano
L'articolo presenta l'incontro tra gli studenti dell'IC Padre Isaia Columbro di Foglianise e l'autrice Michelle Causo, nota per il suo libro
Tempo di lettura: 2 minuti Gli alunni dell’IC Padre Isaia Columbro di Foglianise – “Valle Vitulanese” incontreranno la Dott.ssa Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e autrice del libro dedicato alla tragica storia di Michelle Causo, insieme ai genitori della giovane vittima, i sig.ri Daniela Bertoneri e Gianluca Causo. L’evento intende offrire un momento di profonda riflessione sul drammatico fenomeno dei femminicidi giovanili, promuovendo la cultura della prevenzione, del rispetto e dell’educazione affettiva. Interventi istituzionali e specialistici Nel corso dell’incontro porteranno il loro contributo: • Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Michelle Causo, alla Camera dei deputati confronto su "Femminicidi giovanili senza scampo" - La storia di Michelle Causo, la ragazza ritrovata morta in un carrello sarà al centro della presentazione del libro Femminicidi giovanili senza scampo in programma a Roma giovedì 6 marzo alle ore ... iltempo.it scrive
