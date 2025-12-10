La storia del motociclismo si ritrova a Terni per i cento anni del Moto Club Liberati-Pileri
Sabato prossimo Terni ospiterà una celebrazione speciale per il centenario del Moto Club Liberati-Pileri, un evento che segna un secolo di passione, competizione e storia nel mondo del motociclismo. Una festa che coinvolgerà appassionati e piloti da tutto il mondo, celebrando un ricco patrimonio di passione e tradizione.
Appuntamento con la storia sabato prossimo per il Moto Club Terni Libero Liberati-Paolo Pileri che festeggia i suoi cento anni di vita con una grande festa all’insegna di motori e piloti da tutto il mondo.Era il 2 ottobre 1925 quando una ventina di soci diedero vita all’allora MC Terni, quello. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Marquez-Rossi insieme nella storia ed eterni rivali: dal poster di Marc allo scontro che ha cambiato il motociclismo
Marquez vince il 9° Mondiale e raggiunge Rossi nella storia. Dal poster di Marc allo scontro che ha cambiato il motociclismo: gli eterni rivali
Le moto che hanno fatto la storia del motociclismo in scena in autodromo per il Misano Civ Classic Weekend
MOTOCICLISMO - Al Teatro Galli saranno premiati i piloti che hanno scritto la storia del motociclismo e personalità di spicco. Tra loro Tony Cairoli, Nadia Padovani, Massimo Rivola, Claudio Costa e gli iridati 2025 Vai su Facebook
