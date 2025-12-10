La star dei social Daniele Condotta fa tappa a Foggia

Daniele Condotta, noto influencer pugliese con oltre 3 milioni di follower, fa il suo debutto a Foggia nel suo tour. L'evento attira l'attenzione dei fan e degli appassionati di social media, segnando un momento speciale per la città e per l'influencer, che continua a consolidare la sua presenza nel panorama digitale e non solo.

Il tour della star pugliese Daniele Condotta (oltre 3 milioni di fan sui social) fa tappa per la prima volta a Foggia. Sabato 13 dicembre 2025 al Teatro del Fuoco andrà in scena ‘Sei in Condotta’, uno spettacolo frizzante, al passo coi tempi e adatto a tutta la famiglia. Il comico tratterà, con i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

FESTEGGIA ANCHE TU UN COMPLEANNO INDIMENTICABILE AL @parcozoodellestar !!! . . . Seguiteci sui social e restate sempre aggiornati!!! {Facebook = 'Zoo delle Star' {Instagram = 'parcozoodellestar' {Tik Tok = 'parcozoodellestar' . . . Per maggiori inform - facebook.com Vai su Facebook