la stagione degli sci partenza alla grande boom sulle piste

La stagione degli sci inizia con un grande entusiasmo, grazie a condizioni meteo favorevoli e all'afflusso di appassionati durante l’Immacolata. Il primo fine settimana nel comprensorio di Bormio ha registrato numeri record, segnando un avvio promettente per la grande stagione olimpica. Le piste sono state prese d’assalto, promettendo un inverno ricco di emozioni e successi.

Un weekend molto positivo per aprire al meglio la grande stagione olimpica. Complici anche le belle giornate e la festività dell’Immacolata, il primo fine settimana in pista nel comprensorio di Bormio ha fatto registrare numeri importanti. E questo malgrado le piste della parte bassa, dai 2000 ai 1200 di Bormio paese, non siano state aperte a causa di alcuni lavori in corso e di quelli per ultimare lo splendido ski stadium, vero gioiello che farà il suo debutto nelle gare di sci alpino maschili e di sci alpinismo a Milano Cortina 2026. In ognuno dei tre giorni del weekend si sono avuti circa 4500 sciatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it