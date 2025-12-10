La stagione concertistica | Fermo casa della musica Spettacoli per tutti i gusti
La stagione concertistica di Fermo si presenta come un palcoscenico vibrante di musica e emozioni, offrendo spettacoli per tutti i gusti. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di note e suoni, rendendo Fermo la vera casa della musica, dove ogni genere trova il suo spazio e ogni pubblico può vivere momenti indimenticabili.
Fermo è la casa della musica, il luogo dove trovano spazio i generi più diversi, le emozioni in ogni forma, sempre in punta di nota. Per questo l’assessore alla cultura Micol Lanzidei racconta i mesi che verranno, con tutti i soggetti che fanno parte del panorama musicale cittadino: "Non è solo una stagione musicale, sono tante stagioni in una e ciascuna ha il suo valore, nella capacità di parlare a tutti. La varietà che proponiamo vuole essere un’apertura a tutto il pubblico, senza escludere nessuno, un atto d’amore da parte di tutti". La prima a partire è la stagione del Circolo di Ave, dal prossimo 13 dicembre, a Palazzo Brancadoro, per arrivare al 22 gennaio, al teatro dell’Aquila, con la più grande pianista vivente, Martha Argerich. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Accademia Filarmonica: al via la nuova stagione concertistica al Palacultura
69esima stagione concertistica 2025/26, tutti i concerti degli Amici della musica di Padova
Intrecci liederistici d’autunno, da Sacile a Pordenone il via alla nuova stagione concertistica
“THE BEST TIME OF THE YEAR” LIVE A MATERA CON BADRYA RAZEM, GIACOMO DESIANTE E I SOLISTI LUCANI PER STAGIONE CONCERTISTICA 2025 DI MATÈ E SOLISTI LUCANI: REPORT E FOT - facebook.com Vai su Facebook
Secondo appuntamento della stagione concertistica dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con #unisannio e il Conservatorio di Benevento: Anna Tifu Tango Quartet. Un concerto bellissimo che dimostra come la musica non conosca confini, non si l Vai su X
Note diverse per una bella armonia: presentata la Stagione Musicale di Fermo - Note diverse per una bella armonia: presentata la Stagione Musicale... Come scrive corrierenews.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net