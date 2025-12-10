La stagione concertistica | Fermo casa della musica Spettacoli per tutti i gusti

La stagione concertistica di Fermo si presenta come un palcoscenico vibrante di musica e emozioni, offrendo spettacoli per tutti i gusti. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di note e suoni, rendendo Fermo la vera casa della musica, dove ogni genere trova il suo spazio e ogni pubblico può vivere momenti indimenticabili.

Fermo è la casa della musica, il luogo dove trovano spazio i generi più diversi, le emozioni in ogni forma, sempre in punta di nota. Per questo l’assessore alla cultura Micol Lanzidei racconta i mesi che verranno, con tutti i soggetti che fanno parte del panorama musicale cittadino: "Non è solo una stagione musicale, sono tante stagioni in una e ciascuna ha il suo valore, nella capacità di parlare a tutti. La varietà che proponiamo vuole essere un’apertura a tutto il pubblico, senza escludere nessuno, un atto d’amore da parte di tutti". La prima a partire è la stagione del Circolo di Ave, dal prossimo 13 dicembre, a Palazzo Brancadoro, per arrivare al 22 gennaio, al teatro dell’Aquila, con la più grande pianista vivente, Martha Argerich. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

