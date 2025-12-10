La Stagione armonica concerto di Natale vocale e strumentale degli Amici della Musica di Padova
La Stagione armonica degli Amici della Musica di Padova si arricchisce quest’anno con il tradizionale concerto di Natale, inserito nel ciclo di eventi dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni da Palestrina. Un’occasione per celebrare il celebre compositore e la sua influenza sulla musica sacra, attraverso esecuzioni vocali e strumentali di alta qualità.
Il Concerto di Natale degli Amici della Musica di Padova si lega quest’anno a Palestrina 500, la serie di eventi organizzati per celebrare i 500 anni dalla nascita di Giovanni da Palestrina (1525-1594), il compositore che fu denominato “principe della musica”per la qualità dei suoi capolavori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
PROGRESSIONE ARMONICA - STAGIONE CONCERTISTICA GRUPPO VOCALE VOX MEA ?Chiesa Santa Maria degli Angeli e San Francesco, Piazza Velasquez 1, Milano 23 dicembre ore 21.00 Concerto alla riscoperta musicale del Natale Ingresso a - facebook.com Vai su Facebook
Il concerto di Natale in chiesa di Santa Sofia de I Solisti Veneti - esima rassegna de I Concerti della Domenica e aver registrato un nuovo sold out al concerto del 3 dicembre alla Sala dei Giganti, I Solisti ... Come scrive padovaoggi.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it