La Stagione armonica concerto di Natale vocale e strumentale degli Amici della Musica di Padova

La Stagione armonica degli Amici della Musica di Padova si arricchisce quest’anno con il tradizionale concerto di Natale, inserito nel ciclo di eventi dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni da Palestrina. Un’occasione per celebrare il celebre compositore e la sua influenza sulla musica sacra, attraverso esecuzioni vocali e strumentali di alta qualità.

Il Concerto di Natale degli Amici della Musica di Padova si lega quest'anno a Palestrina 500, la serie di eventi organizzati per celebrare i 500 anni dalla nascita di Giovanni da Palestrina (1525-1594), il compositore che fu denominato "principe della musica"per la qualità dei suoi capolavori.

