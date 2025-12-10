La sosta della discordia la Cna chiede un tavolo | Ticket bus troppo cari

La Cna di Montecatini Terme richiede un tavolo di confronto per discutere l’aumento dei costi dei ticket bus turistici, che rischiano di penalizzare le imprese locali. La questione solleva preoccupazioni sull’impatto economico e sulla competitività del settore, in un periodo già segnato da sfide e incertezze.

Montecatini Terme, 10 dicembre 2025 – "Le nostre aziende saranno le prime a essere colpite dall'aumento dei ticket per i bus turistici. Chiediamo al sindaco Claudio Del Rosso di essere chiamati a partecipare a un tavolo di confronto per far conoscere le nostre ragioni". Marzia Bottaini è la titolare dell'azienda Touristata Bus di Pescia, proprietaria di circa 20 mezzi, tra pullman turistici, scuolabus e varie vetture. Da pochi mesi è stata eletta presidente di Ncc Autobus di Cna-Fita per Prato-Pistoia. "Le nostre imprese – prosegue – sono circa 15-20 nel territorio provinciale e, a volte, hanno più di 20 dipendenti, andando a ricadere nel settore industriale.