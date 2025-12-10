La sosta della discordia la Cna chiede un tavolo | Ticket bus troppo cari
La Cna di Montecatini Terme richiede un tavolo di confronto per discutere l’aumento dei costi dei ticket bus turistici, che rischiano di penalizzare le imprese locali. La questione solleva preoccupazioni sull’impatto economico e sulla competitività del settore, in un periodo già segnato da sfide e incertezze.
Montecatini Terme, 10 dicembre 2025 – “Le nostre aziende saranno le prime a essere colpite dall’aumento dei ticket per i bus turistici. Chiediamo al sindaco Claudio Del Rosso di essere chiamati a partecipare a un tavolo di confronto per far conoscere le nostre ragioni”. Marzia Bottaini è la titolare dell’azienda Touristata Bus di Pescia, proprietaria di circa 20 mezzi, tra pullman turistici, scuolabus e varie vetture. Da pochi mesi è stata eletta presidente di Ncc Autobus di Cna-Fita per Prato-Pistoia. “Le nostre imprese – prosegue – sono circa 15-20 nel territorio provinciale e, a volte, hanno più di 20 dipendenti, andando a ricadere nel settore industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
TARANTO - I tarantini cominciano a scoprire, con l'avvio dei cantieri, l'impatto di un sistema di mobilità destinato a cambiare radicalmente l'assetto urbano con interventi che comportano limitazioni al traffico e alla sosta, - facebook.com Vai su Facebook
La sosta della discordia, la Cna chiede un tavolo: “Ticket bus troppo cari” - Sugli aumenti: “Colpiti il nostro settore e inevitabilmente le tasche dei turisti” ... Secondo lanazione.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca ... corriere.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Midtjylland-Genk (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Lione-Go Ahead Eagles (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Disabile di 75 anni sfrattata: “Ho superato di poco l’Isee, ora devo lasciare questa casa. Aiutatemi” lanazione.it
Il Natale dei raggiri: case e aerei fantasma, raffica di denunce contro l’agenzia ilgiorno.it