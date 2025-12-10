La slot offre poche speranze di una rapida risoluzione di Salah

La recente notizia riguardante Salah e il Liverpool ha suscitato molte discussioni sui social, evidenziando come la squadra abbia dimostrato grande determinazione anche senza il suo giocatore chiave. In questo articolo, analizzeremo l’attuale situazione e le implicazioni di questa assenza sulla squadra e sulle prospettive future.

2025-12-10 01:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Liverpool è stato impressionante senza la sua stella in esilio. L’allenatore del Liverpool Arne Slot sembrava offrire poche speranze che il suo rapporto con Mohamed Salah fosse imminentemente riparato dopo che la stella dei Reds era stata esclusa dalla squadra per la vittoria per 1-0 della Champions League sull’Inter. La squadra di Slot ha trionfato a San Siro nonostante l’assenza di Salah, rimasto indietro dopo le dichiarazioni rilasciate all’indomani del pareggio per 3-3 dello scorso fine settimana contro il Leeds United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

