La sfida tra makers e creativi | a Trieste arriva la Christmas Hackathon

A Trieste nasce la Christmas Hackathon, un evento dedicato a makers e creativi per ideare, progettare e realizzare il prodotto del desiderio 2026. Promossa dall’associazione Asperastra nell’ambito del progetto Asperastra – Innovation LAB, l’iniziativa si svolgerà il 13 e 14 dicembre, offrendo un’occasione unica per mettere alla prova inventiva e competenze in un contest stimolante.

Inventa il prodotto del desiderio 2026, progettalo, fanne un prototipo. È questa l’idea che l’associazione Asperastra, all’interno del progetto Asperastra – Innovation LAB dell’Urban Center di Trieste, propone con l’iniziativa “Christmas Hackathon”, il 13 e 14 dicembre dalle ore 9.00 di sabato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

