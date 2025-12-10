la serie a gioca con un pallone che i daltonici non vedono

La Serie A utilizza un pallone che presenta difficoltà visive per i daltonici, rendendo il gioco meno accessibile. Ricordo un episodio di alcuni anni fa, quando un amico di famiglia condivise la scoperta della sua condizione visiva. Questo tema mette in luce l'importanza di adattamenti e sensibilizzazione nel mondo dello sport per tutti i tifosi.

A sei o sette anni ricordo che un amico di famiglia, di qualche anno più grande di me, mi raccontò di come avesse scoperto di essere daltonico. Nella sua casa d’infanzia c’erano due bagni, uno verde e uno blu, e per chiedere alla madre di venirlo ad aiutare aveva urlato la classica frase dei bambini: «mamma ho finito!»; al che lei gli aveva chiesto in quale bagno fosse e lui aveva risposto senza dubbio «in quello arancione!». Al tempo mi aveva fatto sorridere il pensiero che qualcuno di così vicino a me non vedesse il mondo come lo vedevo io: la mia maglietta preferita per lui poteva essere brutta; il condimento della pizza aveva lo stesso odore, ma un colore diverso; persino la tuta di Spiderman non era rossa e blu come lo era per me. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com