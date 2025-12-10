La Serie A è il campionato in cui vengono fischiati più falli tra i top 5 europei Gazzetta
La Serie A si distingue come il campionato europeo con il maggior numero di falli fischiati, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. Recentemente, si è svolto un incontro a Lissone tra gli arbitri, inclusa la presenza del designatore Rocchi, e la stampa, suscitando interesse e analisi sul tema delle decisioni arbitrali nel massimo campionato italiano.
L’incontro ieri a Lisssone tra gli arbitri, quindi il designatore Rocchi, e anche la stampa. Ne scrive la Gazzetta dello Sport: È una lotta dura e senza quartiere: è la lotta ai simulAttori. Vincerla? Alla lunga forse, anche sensibilizzando il problema come ha fatto ieri il designatore della Can A e B a Lissone con tutta la stampa presente. Ma il concetto deve entrare soprattutto nella testa dei giocatori; anzi, di chi simula o accentua. «Smettiamola con le simulazioni – racconta Gianluca Rocchi a margine della Masterclass di due ore all’International Broadcast Center, cuore tecnologico della Lega Serie A -: sono il peggio, anche di un rigore che ci siamo persi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
