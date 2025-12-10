La Serbia tra piazza e potere | la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca

La Serbia attraversa una fase di crisi politica e sociale, caratterizzata da proteste, repressione e tensioni internazionali. Tra il rapporto con l’UE e l’influenza della Russia, il paese si trova al centro di un delicato equilibrio che influisce sull’intera regione balcanica, ridisegnando gli equilibri geopolitici e aprendo nuovi fronti di confronto.

Dalle proteste studentesche alla repressione, dal gioco d'equilibrio tra UE e Russia alle tensioni regionali: la Serbia vive la sua crisi più profonda, con ripercussioni sull'intero scacchiere balcanico. La crisi serba non nasce dal crollo simbolico di Novi Sad, ma da una frattura più profonda: un sistema politico iper-centralizzato che soffoca la rappresentanza e alimenta un malcontento ormai strutturale. Il lungo dominio di Vu?i?, sostenuto da un controllo capillare dei media e dell'apparato amministrativo, ha svuotato gli spazi di competizione democratica, trasformando la protesta nell'unica valvola di sfogo per una società giovane e disillusa.

