La Scossa Muccioli e la rivoluzione Eni | La fusione a confinamento magnetico può giocare un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione
Eni sta esplorando una tecnologia innovativa di fusione a confinamento magnetico, che potrebbe rappresentare una svolta nella decarbonizzazione energetica. La collaborazione con La Scossa e Muccioli apre nuove prospettive per il futuro del nucleare, puntando a soluzioni più sostenibili e sicure. Un passo importante verso un'energia più pulita e innovativa.
Sul nucleare c’è una nuova tecnologia, allo studio di Eni, che parla di fusione a confinamento magnetico. Lo spiega Annalisa Muccioli, Head of Research & Tecnological Innovation di Eni, a La Scossa, evento realizzato da Open. Nel panel “L’Eni, l’innovazione tecnologica e la sicurezza energetica” parla dell’approccio pragmatico per rendere industriale questa tecnologia. Un processo che richiedere «più di 100 milioni di gradi ». «Ma l’energia che viene rilasciata è decisamente superiore», spiega Muccioli. « La fusione può giocare un ruolo per la decarbonizzazione », spiega Muccioli. Con progetti con partner italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Open.online
Campi Flegrei, errore Ingv: segnalata scossa di magnitudo 9, ma era solo 0.9 - facebook.com Vai su Facebook
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it