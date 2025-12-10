La scossa di Ciccio | nulla è perduto | Sbagliato dar la caccia ai colpevoli La squadra si ricompatti e vinca

La Fiorentina attraversa un momento difficile, con pressioni e incertezze che coinvolgono squadra, tifosi e dirigenza. In questo contesto, le parole di Ciccio invitano a ricompattarsi e guardare avanti, evitando di puntare il dito. Ma quali sono le cause di questa crisi e quali strategie possono aiutare i viola a risollevarsi?

Cosa sta succedendo alla Fiorentina? E come si può uscire da una situazione ormai sportivamente drammatica? A Firenze se lo chiedono un po' tutti. Tema delicato, da maneggiare con cura. Anche se la sensazione diffusa è che adesso debbano essere i calciatori a tirarsi fuori dal tunnel. E' di questo avviso anche Ciccio Baiano, ex attaccante gigliato e oggi allenatore. La sentenza arriva subito. "Adesso conta solo il gruppo, che dev'essere sano e solido. Altrimenti salvarsi diventa molto complicato". La questione è quindi più mentale che tecnica? "Decisamente sì. I risultati non sono arrivati con Pioli, c'è stato il cambio con Vanoli ma dopo un mese la rotta non è stata invertita.

