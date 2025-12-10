La Scossa Aurelio Regina Confindustria | Se l’Algeria chiude i rubinetti del gas siamo al tappeto

L'intervista ad Aurelio Regina di Confindustria evidenzia le conseguenze di eventuali riduzioni delle forniture di gas dall’Algeria, sottolineando come un’interruzione potrebbe mettere a rischio l’economia italiana. Inoltre, si analizza la prospettiva di un aumento strutturale dei prezzi del gas, influenzato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni geopolitiche.

«In futuro avremo sempre un prezzo del gas strutturalmente più alto di quello che abbiamo lasciato prima della guerra in Ucraina». Così è intervenuto Aurelio Regina, delegato all'Energia di Confindustria sul palco de La Scossa, l'evento sull'energia organizzato da Open all'Ara Pacis, a Roma. Il dossier energetico è uno dei più urgenti sul tavolo delle imprese, costrette a fare i conti con prezzi ben più alti dei concorrenti negli altri Paesi europei.