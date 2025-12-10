La scoperta dell’arte diventa un gioco
Un'intera giornata dedicata all'arte trasforma la scoperta in un gioco coinvolgente. Attraverso un percorso pensato per stimolare curiosità e ingegno, ogni sala si rivela come un tassello di un'avventura alla scoperta di tesori artistici, invitando visitatori di tutte le età a esplorare con entusiasmo e spirito avventuroso.
Un'intera giornata nel segno dell'ingegno e della scoperta, dove ogni sala diventa un tassello di un percorso da esplorare con occhi curiosi e spirito avventuroso. Sabato il Museo Civico e la Galleria Estense uniscono infatti le proprie voci, le proprie collezioni e le proprie energie per presentare al pubblico il nuovo biglietto integrato, scegliendo di farlo attraverso una modalità che parla soprattutto alle famiglie e ai più giovani: il gioco, inteso come chiave di accesso privilegiata alla conoscenza e all'esperienza museale. L'iniziativa prende il nome di 'Il Palazzo dei Musei, il Palazzo dei giochi', un titolo che restituisce l'atmosfera leggera, dinamica e sorridente che accompagnerà i visitatori lungo un itinerario pensato per attraversare, con gradualità e stupore, le sale dei due musei.
