La rivoluzione gentile di Alessandra Carra amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli | Così ci immaginiamo i libri del futuro

Alessandra Carra, amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli, guida la trasformazione dell’editoria attraverso progetti innovativi e un approccio sostenibile. Dalla creazione di librerie come comunità all’impegno per la parità di genere e la responsabilità sociale, la sua visione apre una nuova era per il mondo dei libri e della cultura.

Dalla moda all'editoria, Alessandra Carra guida il Gruppo Feltrinelli in un tempo di trasformazioni profonde: nuove librerie pensate come comunità, impegni concreti su parità di genere e responsabilità sociale.

