La rivoluzione edile dei costruttori foggiani | efficienza energetica e ristrutturazioni per rilanciare il comparto
L'associazione U.p.a.p.m.i. di Foggia rafforza il proprio ruolo nel settore delle costruzioni con la creazione del nuovo direttivo ‘Edilizia e affini’. L’obiettivo è promuovere l’efficienza energetica e le ristrutturazioni, contribuendo a rilanciare il comparto edilizio locale e a sostenere le istanze dei costruttori della provincia.
L'associazione U.p.a.p.m.i. di Foggia rafforza la sua presenza nel settore strategico delle costruzioni con la costituzione ufficiale del direttivo 'Edilizia e affini', con l'obiettivo dichiarato di dare voce e impulso alle istanze dei costruttori della provincia, attivando un flusso virtuoso di.
