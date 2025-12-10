La rivelazione di X Factor 2025 | eroCaddeo incontra i fan a Le Gru

EroCaddeo, protagonista di X Factor 2025, incontra i fan a Le Gru il 12 dicembre alle 17. Un evento da non perdere per gli appassionati della scena musicale italiana, che avranno l’opportunità di incontrare dal vivo il giovane talento e condividere la passione per la musica emergente.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan di X Factor e della nuova scena musicale italiana: venerdì 12 dicembre alle 17.00, il talentuoso eroCaddeo, tra i protagonisti più amati dell’edizione 2025 del celebre show Sky Original, sarà ospite a Le Gru, vicino al corner Sky in Piazza Sud, per un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Alessandro Tomasi, sedicenne rivelazione dell'ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante

“È agghiacciante”: Fedez fa tremare X Factor, la rivelazione sul dietro le quinte

“scrivimi quando arrivi (punto)”, il primo vero disco di eroCaddeo, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor e secondo classificato del talent #erocaddeo #xfactor2025 #ScrivimiQuandoArrivi #Punto - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025 , la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli: «Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo» - Ecco le anticipazioni sulla finale in onda su Sky e Tv8 giovedì 4 dicembre e le dichiarazioni dei giudici e dei concorrenti alla vigilia ... vanityfair.it scrive