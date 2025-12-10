La Regione premia 74 attività storiche | ecco i nomi
La Regione ha premiato 74 attività storiche, riconoscendo il loro lungo impegno e presenza sul territorio. Durante la cerimonia, sono stati consegnati i crediti alle imprese commerciali che vantano almeno 40 anni di attività continuativa, celebrando il patrimonio e la tradizione delle imprese locali.
LA CERIMONIA. Il «marchio» alle imprese commerciali che hanno almeno 40 anni di servizio senza interruzioni. L’assessore Guidesi: «Protagonismo economico e sociale». L’assessore Franco: «Dedizione e impegno quotidiani». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La Regione premia 74 attività storiche: ecco i nomi - Il «marchio» alle imprese commerciali che hanno almeno 40 anni di servizio senza interruzioni. Riporta ecodibergamo.it
