La Regione conferma Salta su anche nel 2026

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato il prolungamento del progetto “Salta su” anche per il 2026, garantendo a studenti di ogni livello scolastico l’accesso gratuito ai mezzi pubblici. La misura mira a favorire la mobilità sostenibile e a facilitare gli spostamenti quotidiani degli studenti, confermando l’impegno della regione nel promuovere l’istruzione e la sostenibilità ambientale.

A scuola con i mezzi pubblici gratuiti. Anche il prossimo anno gli studenti di elementari, medie e superiori potranno usufruire di "Salta su", il servizio di abbonamento offerto dalla Regione Emilia-Romagna. A questa conferma si aggiungono l'istituzione di un fondo straordinario per la tutela del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

