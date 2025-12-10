La Regione conferma Salta su anche nel 2026
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato il prolungamento del progetto “Salta su” anche per il 2026, garantendo a studenti di ogni livello scolastico l’accesso gratuito ai mezzi pubblici. La misura mira a favorire la mobilità sostenibile e a facilitare gli spostamenti quotidiani degli studenti, confermando l’impegno della regione nel promuovere l’istruzione e la sostenibilità ambientale.
A scuola con i mezzi pubblici gratuiti. Anche il prossimo anno gli studenti di elementari, medie e superiori potranno usufruire di "Salta su", il servizio di abbonamento offerto dalla Regione Emilia-Romagna. A questa conferma si aggiungono l'istituzione di un fondo straordinario per la tutela del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ora ne ho avuto la definitiva conferma: l'Umbria è la regione più sottovalutata d'Italia. Due giorni pazzeschi. Vai su X
Regione Lombardia è orgogliosa di mettere a disposizione, con ALER, la nuova casa della Federazione Italiana Sport Invernali negli spazi riqualificati di via Costa, a Milano. Un passo che conferma il ruolo da protagonista della nostra regione come casa natu - facebook.com Vai su Facebook
«Bilancio Regione, per Piacenza e le aree interne una manovra concreta e responsabile» - 2028, il consigliere regionale piacentino Lodovico Albasi sulla manovra che, dopo l’esame di tutte le Commissioni assembleari, approderà in Aula per il voto finale ... Lo riporta ilpiacenza.it
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it